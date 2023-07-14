Центральный защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи может продолжить карьеру в другом клубе Серии А.

Туринцы решили расстаться со своим капитаном, исключив его из основного состава. 36-летний футболист надеется принять участие на Евро-2024 в составе сборной Италии, поэтому не собирается завершать карьеру. Согласно сведениям журналиста Никколо Чеккарини, ветеран может оказаться в «Лацио» или «Роме». Сам центрбек предпочёл бы продолжить выступления в Серии А, а не переезжать в зарубежный чемпионат.

Контракт Леонардо Бонуччи с «Ювентусом» истекает по окончании предстоящего сезона. Трансферная стоимость игрока оценивается порталом Transfermarkt в 1,5 млн евро.