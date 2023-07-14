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Чемпионат Италии. Серия А

Два клуба Серии А готовы пригласить Бонуччи слухи

14 Июля 2023 • 00:07 Комментировать
Лечче
...
Лацио
20.08 19:00

Центральный защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи может продолжить карьеру в другом клубе Серии А.

Туринцы решили расстаться со своим капитаном, исключив его из основного состава. 36-летний футболист надеется принять участие на Евро-2024 в составе сборной Италии, поэтому не собирается завершать карьеру. Согласно сведениям журналиста Никколо Чеккарини, ветеран может оказаться в «Лацио» или «Роме». Сам центрбек предпочёл бы продолжить выступления в Серии А, а не переезжать в зарубежный чемпионат.

Контракт Леонардо Бонуччи с «Ювентусом» истекает по окончании предстоящего сезона. Трансферная стоимость игрока оценивается порталом Transfermarkt в 1,5 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Лацио Ювентус Леонардо Бонуччи трансферы футбола - лето 2023
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ЛЕЧЧЕ ЛАЦИО
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