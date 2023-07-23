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«Лацио» начал переговоры с «Челси» по Хадсону-Одои, но «Фулхэм» лидирует в борьбе за игрока

23 Июля 2023 • 21:07 Комментировать
Эвертон
...
Фулхэм
12.08 17:00

Полузащитник «Челси» Каллум Хадсон-Одои интересен «Лацио».

Римляне, с недавних пор претендующие на 22-летнего футболиста по просьбе наставника Маурицио Сарри, уже обсудили потенциальную сделку с «Челси», но пока не связывались с самим англичанином, докладывает журналист Низаар Кинселла. Впрочем, фаворитом в борьбе за хавбека остаётся «Фулхэм». Проблемой для желающих арендовать или купить футболиста может стать его внушительная зарплата.

В прошедшем сезоне Каллум Хадсон-Одои выступал за леверкузенский «Байер» на правах аренды. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Челси Фулхэм Маурицио Сарри Каллум Хадсон-Одои трансферы футбола - лето 2023
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ЭВЕРТОН ФУЛХЭМ
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