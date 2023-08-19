Сарри ропщет на календарь

Наставник «Лацио» Маурицио Сарри считает, что чиновники, составляющие календарь Серии А, поставили его команду в заведомо невыгодные условия. Свои выступления в новом сезоне Серии А «Лацио» начинает с матча в Лечче - это юг Италии, и там сейчас очень жарко. И это сильно напрягает Сарри.

- Никто не учитывает, что мы словно играем в Африке. Несколько дней назад мы были в Бирмингеме, там плюс одиннадцать градусов, а тут плюс 38. Надо учитывать такие аспекты, когда составляется календарь нового сезона, тем более, что мы закончили прошлый сезон на втором месте. Нам поставили два гостевых матча против «Наполи» и «Ювентуса» в самом начале сезона две игры подряд. Думаю, что это тоже неслучайно, - цитирует слова Сарри итальянское новостное агентство ITASportPress.