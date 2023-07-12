Руководство «Лацио» ищет вариант для усиления атакующей линии во французском чемпионате.

По информации сайта известного журналиста Джанлуки ди Марцио, «орлы» интересуются нападающим «Меца» Жоржем Микаутадзе. Сообщается, что итальянский топ-клуб отправил официальное предложение по грузинскому форварду. Ранее также появлялась информация об интересе «Милана» и «Бёрнли».

В прошедшем сезоне Лиги 2 Микаутадзе забил 23 матча в 37 матчах и помог своему коллективу вернуться в элиту французского футбола. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 22-летнего нападающего в 10 миллионов евро.