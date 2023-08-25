Иммобиле забил свой 200-й гол в топ-5 чемпионатов Европы

Неудачно начался новый сезон итальянской Серии А для римского «Лацио» - вице-чемпион прошлого сезона проиграл «Лечче». Единственный гол римлян забил Чиро Иммобиле, и для него он стал юбилейным, 200-м за все время выступлений в топ-5 чемпионатов Европы - в случае с Иммобиле речь идет в основном об итальянском чемпионате, но не только, ведь, не будем забывать, он поиграл и за дортмундскую «Боруссию».

Кроме того, этот гол стал для Иммобиле сотым гостевым за всю карьеру, с учетом всех турниров, в которых ему удавалось отличиться.

Во втором туре чемпионата Италии «Лацио» примет «Дженоа». ​