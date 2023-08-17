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Чемпионат Италии. Серия А

«Лацио» объявил о переходе Луки Пеллегрини официально

17 Августа 2023 • 20:24 Комментировать
Лечче
...
Лацио
20.08 21:45

Пресс-служба «Лацио» подтвердила возвращение защитника Луки Пеллегрини.

Подтверждение перехода появилось на официальном сайте и в социальных сетях «орлов», где был опубликован специальный видеоролик. Сообщается, что Пеллегрини будет выступать в римском коллективе на правах аренды, а окончательный выкуп футболиста за четыре миллиона евро станет возможным после выполнения определённых условий.

Напомним, что Лука Пеллегрини ранее выступал за «Лацио» во второй половине сезона, проведя восемь матчей в составе серебряных призёров Серии А. Ранее 24-летний защитник выступал за «Рому», «Кальяри», «Ювентус» и франкфуртский «Айнтрахт».

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Лацио Лука Пеллегрини трансферы футбола - лето 2023
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