Пресс-служба «Лацио» подтвердила возвращение защитника Луки Пеллегрини.

Подтверждение перехода появилось на официальном сайте и в социальных сетях «орлов», где был опубликован специальный видеоролик. Сообщается, что Пеллегрини будет выступать в римском коллективе на правах аренды, а окончательный выкуп футболиста за четыре миллиона евро станет возможным после выполнения определённых условий.

Напомним, что Лука Пеллегрини ранее выступал за «Лацио» во второй половине сезона, проведя восемь матчей в составе серебряных призёров Серии А. Ранее 24-летний защитник выступал за «Рому», «Кальяри», «Ювентус» и франкфуртский «Айнтрахт».