Инсайдер Романо сообщил об интересе к Окафору со стороны трёх клубов Серии А

Нападающий Ноа Окафор, выступающий за «Ред Булл Зальцбург», пользуется спросом среди итальянских клубов.

Возможность подписания швейцарца на сегодняшний день изучают «Ювентус», «Милан» и «Лацио», докладывает в своём отчёте знаменитый инсайдер Фабрицио Романо. «Ювентус» и «Лацио», занимающиеся поисками усиления на позицию центрфорварда, уже включили 23-летнего игрока в свой шорт-лист, а «Милан» может заняться сделкой по Окафору по просьбе Стефано Пиоли, который заприметил футболиста ещё во время осенних матчей Лиги чемпионов против «Зальцбурга».

Трансферная стоимость Ноа Окафора оценивается порталом Transfermarkt в 20 млн евро.