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Чемпионат Италии. Серия А

Инсайдер Романо сообщил об интересе к Окафору со стороны трёх клубов Серии А

15 Июля 2023 • 00:17 Комментировать
Болонья
...
Милан
20.08 19:00

Нападающий Ноа Окафор, выступающий за «Ред Булл Зальцбург», пользуется спросом среди итальянских клубов.

Возможность подписания швейцарца на сегодняшний день изучают «Ювентус», «Милан» и «Лацио», докладывает в своём отчёте знаменитый инсайдер Фабрицио Романо. «Ювентус» и «Лацио», занимающиеся поисками усиления на позицию центрфорварда, уже включили 23-летнего игрока в свой шорт-лист, а «Милан» может заняться сделкой по Окафору по просьбе Стефано Пиоли, который заприметил футболиста ещё во время осенних матчей Лиги чемпионов против «Зальцбурга».

Трансферная стоимость Ноа Окафора оценивается порталом Transfermarkt в 20 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Милан Ювентус Ред Булл Зальцбург трансферы футбола - лето 2023 Ноа Окафор
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