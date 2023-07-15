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Клозе: «Не понимаю, зачем Милинкович-Савич уехал в Саудовскую Аравию в таком возрасте»

15 Июля 2023 • 03:21 Комментировать
Лечче
...
Лацио
20.08 19:00

Бывший нападающий «Лацио» Мирослав Клозе высказался о переходе Сергея Милинковича-Савича в «Аль-Хиляль».

28-летний полузащитник, выступавший за римлян с 2015 года, на днях осуществил переезд в Саудовскую Аравию. «Лацио» заработал на продаже серба 40 млн евро.

«Думаю, переезд в Саудовскую Аравию может быть верным решением, если вы близки к завершению карьеры, как Криштиану Роналду или Бензема. Что касается Милинковича-Савича, то его выбор мне не очень понятен, учитывая его возраст. Я хотел увидеть его в Английской премьер-лиге или Ла Лиге, но таково его решение, и нам остаётся лишь принять это», – сказал в интервью Corriere dello Sport Клозе.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Мирослав Клозе Аль-Хиляль Сергей Милинкович-Савич
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