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Чемпионат Италии. Серия А

«Лацио» намерен подписать недавнюю трансферную цель «Интера»

20 Августа 2023 • 03:12 Комментировать
Лечче
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Лацио
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Через 18 ч. 13 мин.

Полузащитник «Удинезе» Лазар Самарджич заинтересовал «Лацио».

21-летний футболист едва не перешёл в миланский «Интер», однако сделка сорвалась из-за изменившихся требований со стороны хавбека. Теперь переманить в свои ряды Самарджича вознамерился другой гранд Серии А – «Лацио». Римляне отправили «Удинезе» предложение по аренде серба с обязательством последующего выкупа.

Трансферная стоимость Лазара Самарджича, по оценке экспертов Transfermarkt, составляет 14 млн евро. В прошлом сезоне игрок стал автором пяти забитых мячей и четырёх результативных передач в 37 поединках за «Удинезе» в Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Интер Милан Удинезе Лазар Самарджич трансферы футбола - лето 2023
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ЛЕЧЧЕ ЛАЦИО
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