«Лацио» намерен подписать недавнюю трансферную цель «Интера»

Полузащитник «Удинезе» Лазар Самарджич заинтересовал «Лацио».

21-летний футболист едва не перешёл в миланский «Интер», однако сделка сорвалась из-за изменившихся требований со стороны хавбека. Теперь переманить в свои ряды Самарджича вознамерился другой гранд Серии А – «Лацио». Римляне отправили «Удинезе» предложение по аренде серба с обязательством последующего выкупа.

Трансферная стоимость Лазара Самарджича, по оценке экспертов Transfermarkt, составляет 14 млн евро. В прошлом сезоне игрок стал автором пяти забитых мячей и четырёх результативных передач в 37 поединках за «Удинезе» в Серии А.