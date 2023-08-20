«Лацио» неожиданно потерял всё за 2 минуты матча с «Лечче»

«Лечче» с «Лацио» порадовали болельщиков интригующим матчем на старте сезона. На 26-й минуте Чиро Иммобиле голевым ударом завершил хорошую комбинацию. Мануэль Лаццари мог удваивать счет, но выручил вратарь. Фелипе Андерсону никто не мешал расстреливать ворота - промах. Иммобиле мог ставить точку на 83-й минуте - сэйв голкипера. А дальше пришло время «Лечче» наказывать соперника за расточительность. Понтус Алмквист замкнул прострел в штрафную. Через две минуты грубо ошибся в обороне Алессио Романьоли, и Федерико ди Франческо был первым на отскоке, неожиданно счет стал 2:1.
Протокол игры
|26'Иммобиле Чиро (0:1)
|(1:1) Алмквист Понтус85'
|(2:1) Ди Франческо Федерико87'
Фальконе Владимиро•Жендре Валентен65' (Галло Антонино (65') •Понграчич Марин• 81'Баскиротто Федерико•Доргу Патрик65' (Блен Алексис (65') •Рафья Хамза65' (Каба Мохамед (65') •Рамадани Юльбер•Гонсалес Джоан 80'83' (Бурнете Каталин (83') •Алмквист Понтус•Стрефецца Габриэль• 68'Банда Ламек77' (Ди Франческо Федерико (77')
Проведель Иван•Лаццари Мануэль72' (Педро Родригес (72') •Патрик•Романьоли Алессио•Марушич Адам•Камада Даити55' (Весино Матиас (55') •Катальди Данило89' (Кастельянос Валентин (89') •Альберто Луис•Андерсон Фелипе55' (Исаксен Густав (55') • 71'Иммобиле Чиро•Дзакканьи Маттиа72' (Пеллегрини Лука (72') 90'
20 августа. Стадион "Виа дель Маре" (Лечче).
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