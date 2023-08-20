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Чемпионат Италии. Серия А

«Лацио» неожиданно потерял всё за 2 минуты матча с «Лечче»

20 Августа 2023 • 23:47 Комментировать
Лечче
2:1
Лацио
окончен

«Лечче» с «Лацио» порадовали болельщиков интригующим матчем на старте сезона. На 26-й минуте Чиро Иммобиле голевым ударом завершил хорошую комбинацию. Мануэль Лаццари мог удваивать счет, но выручил вратарь. Фелипе Андерсону никто не мешал расстреливать ворота - промах. Иммобиле мог ставить точку на 83-й минуте - сэйв голкипера. А дальше пришло время «Лечче» наказывать соперника за расточительность. Понтус Алмквист замкнул прострел в штрафную. Через две минуты грубо ошибся в обороне Алессио Романьоли, и Федерико ди Франческо был первым на отскоке, неожиданно счет стал 2:1.

Протокол игры  
Лечче2:1Лацио
  26'Иммобиле Чиро (0:1)
(1:1) Алмквист Понтус85'  
(2:1) Ди Франческо Федерико87'  
Фальконе ВладимироЖендре Валентен 65' (Галло Антонино ( 65') Понграчич Марин  81'Баскиротто ФедерикоДоргу Патрик 65' (Блен Алексис ( 65') Рафья Хамза 65' (Каба Мохамед ( 65') Рамадани ЮльберГонсалес Джоан  80' 83' (Бурнете Каталин ( 83') Алмквист ПонтусСтрефецца Габриэль  68'Банда Ламек 77' (Ди Франческо Федерико ( 77')
Запасные: Лемменс МатсБериша МедоньПерссон ЙоэльСмаилович ЗинединJeppe CorfitzenДермаку КастриотБранколлини ФедерикоБорбей АлександруМале ЮссефХельгасон Торир
Проведель ИванЛаццари Мануэль 72' (Педро Родригес ( 72') ПатрикРоманьоли АлессиоМарушич АдамКамада Даити 55' (Весино Матиас ( 55') Катальди Данило 89' (Кастельянос Валентин ( 89') Альберто ЛуисАндерсон Фелипе 55' (Исаксен Густав ( 55'  71') Иммобиле ЧироДзакканьи Маттиа 72' (Пеллегрини Лука ( 72'  90')
Запасные: Адамонис МарюсБашич ТомаФурланетто АлессиоХюсай ЭльсейдХила МариоРовелла НиколоКазале Николо
20 августа. Стадион "Виа дель Маре" (Лечче).

 

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Лацио Лечче
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