«Лацио» неожиданно потерял всё за 2 минуты матча с «Лечче»

«Лечче» с «Лацио» порадовали болельщиков интригующим матчем на старте сезона. На 26-й минуте Чиро Иммобиле голевым ударом завершил хорошую комбинацию. Мануэль Лаццари мог удваивать счет, но выручил вратарь. Фелипе Андерсону никто не мешал расстреливать ворота - промах. Иммобиле мог ставить точку на 83-й минуте - сэйв голкипера. А дальше пришло время «Лечче» наказывать соперника за расточительность. Понтус Алмквист замкнул прострел в штрафную. Через две минуты грубо ошибся в обороне Алессио Романьоли, и Федерико ди Франческо был первым на отскоке, неожиданно счет стал 2:1.