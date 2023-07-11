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Чемпионат Италии. Серия А

«Лацио» нашёл звёздную замену Милинковичу-Савичу

11 Июля 2023 • 22:57 Комментировать
Лечче
...
Лацио
20.08 19:00

Полузащитник «Наполи» Пётр Зелиньски может заменить Сергея Милинковича-Савича в «Лацио».

Сербский футболист, долгие годы игравший ключевую роль в «Лацио», близок к переходу в саудовский «Аль-Хиляль». По информации издания Calciomercato, римляне намереваются заменить 28-летнего хавбека другой звездой Серии А – Петром Зелиньски из «Наполи». Проблемой может стать интерес к поляку из всё той же Саудовской Аравии, о котором уже сообщалось.

«Наполи» запрашивает за Петра Зелиньски порядка 20-25 млн евро. Трудовой договор 29-летнего игрока истекает по окончании предстоящего сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Наполи Сергей Милинкович-Савич Пётр Зелиньски трансферы футбола - лето 2023
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