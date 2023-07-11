«Лацио» нашёл звёздную замену Милинковичу-Савичу

Полузащитник «Наполи» Пётр Зелиньски может заменить Сергея Милинковича-Савича в «Лацио».

Сербский футболист, долгие годы игравший ключевую роль в «Лацио», близок к переходу в саудовский «Аль-Хиляль». По информации издания Calciomercato, римляне намереваются заменить 28-летнего хавбека другой звездой Серии А – Петром Зелиньски из «Наполи». Проблемой может стать интерес к поляку из всё той же Саудовской Аравии, о котором уже сообщалось.

«Наполи» запрашивает за Петра Зелиньски порядка 20-25 млн евро. Трудовой договор 29-летнего игрока истекает по окончании предстоящего сезона.