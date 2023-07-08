«Лацио» назвал «Ювентусу» ценник Милинковича-Савича

«Лацио» потребует солидную компенсацию за трансфер полузащитника Сергея Милинковича-Савича.

Контракт 28-летнего серба с римлянами истекает уже через год, и многие клубы, включая грандов Серии А, планировали воспользоваться этим обстоятельством для приобретения хавбека по сниженной цене в текущее трансферное окно.

Главным претендентом на Милинковича-Савича считается «Ювентус», чей новый спортивный директор Кристиано Джунтоли обозначил игрока в качестве одной из приоритетных целей. Как сообщает инсайдер Джанлука ди Марцио, «Лацио» запрашивает за своего лидера 40 млн евро, несмотря на истекающий договор. Такое требование, вероятно, не устроит потенциальных покупателей.