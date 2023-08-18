Голкипер «Тоттенхэма» Уго Льорис отверг предложение «Лацио».

Римский клуб считался главным претендентом на француза, а соглашение с «Тоттенхэмом» по условием сделки уже было достигнуто, однако сам вратарь заблокировал переход. По информации L'Equipe, в «Лацио» Льорису не гарантировали место в стартовом составе, из-за чего 36-летний футболист и решил выйти из переговоров.

Контракт Уго Льориса с «Тоттенхэмом» рассчитан до середины следующего года. Ветеран не входит в планы главного тренера «шпор» Анге Постекоглу, поэтому лондонский клуб намерен расстаться с игроком до закрытия летнего трансферного окна.