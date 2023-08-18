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Льорис отказал «Лацио» – известна причина слухи

18 Августа 2023 • 21:04 Комментировать
Тоттенхэм
...
Манчестер Юнайтед
1 2.80 X 3.75 2 2.35
Через 21 ч. 22 мин.

Голкипер «Тоттенхэма» Уго Льорис отверг предложение «Лацио».

Римский клуб считался главным претендентом на француза, а соглашение с «Тоттенхэмом» по условием сделки уже было достигнуто, однако сам вратарь заблокировал переход. По информации L'Equipe, в «Лацио» Льорису не гарантировали место в стартовом составе, из-за чего 36-летний футболист и решил выйти из переговоров.

Контракт Уго Льориса с «Тоттенхэмом» рассчитан до середины следующего года. Ветеран не входит в планы главного тренера «шпор» Анге Постекоглу, поэтому лондонский клуб намерен расстаться с игроком до закрытия летнего трансферного окна.

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Лацио Тоттенхэм Уго Льорис трансферы футбола - лето 2023
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