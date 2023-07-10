Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба подогрел слухи о возможном переезде в Саудовскую Аравию.

Как известно, «старая синьора» готова рассмотреть предложения по французу, однако тот, как сообщалось ранее, предпочитает остаться в Турине. По информации журналиста Ромео Агрести, на днях Погба посетил тренировочный центр «Аль-Иттихада», который назывался в числе претендентов на его подписание. Остаётся неясным, указывает ли этот визит на возможный переход 30-летнего хавбека в саудовский клуб.

Поль Погба присоединился к «Ювентусу» прошлым летом, но из-за постоянных травм принял участие лишь в десяти матчах за всю кампанию.