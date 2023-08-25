«Ювентус» забил свой самый быстрый гол в новом сезоне за более чем 40 лет

Очень хорошо сложился для туринского «Ювентуса» первый тур начавшегося итальянского чемпионата - команда Массимилиано Аллегри крупно обыграла в гостях «Удинезе», забив тому целых три мяча. Первый мяч был забит уже на 108-й секунде игры - и, как оказалось, это был самый быстрый гол туринцев в новом сезоне за последние более чем сорок лет. В последний раз такое случалось аж в 1981 году, когда Роберто Беттега поразил ворота «Чезены».

В следующем туре итальянского чемпионата туринский клуб примет в домашнем матче «Болонью», это случится двадцать седьмого августа.