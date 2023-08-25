Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» забил свой самый быстрый гол в новом сезоне за более чем 40 лет

25 Августа 2023 • 02:48 Комментировать
Удинезе
0:3
Ювентус
окончен

Очень хорошо сложился для туринского «Ювентуса» первый тур начавшегося итальянского чемпионата - команда Массимилиано Аллегри крупно обыграла в гостях «Удинезе», забив тому целых три мяча. Первый мяч был забит уже на 108-й секунде игры - и, как оказалось, это был самый быстрый гол туринцев в новом сезоне за последние более чем сорок лет. В последний раз такое случалось аж в 1981 году, когда Роберто Беттега поразил ворота «Чезены».

В следующем туре итальянского чемпионата туринский клуб примет в домашнем матче «Болонью», это случится двадцать седьмого августа. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Федерико Кьеза
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Августа
02:56 · Италия. Серия А
Лофтус-Чик: «Пулишич - топ-игрок»
02:48 · Италия. Серия А
«Ювентус» забил свой самый быстрый гол в новом сезоне за более чем 40 лет
02:39 · Италия. Серия А
Раньери: «Остаться в Серии А будет трудно»
02:16 · Италия. Серия А
​Лофтус-Чик: «Всё прекрасно!»
24 Августа
22:59 · Италия. Серия Б
«Сампдория» арендовала игрока «ПСЖ»
22:48 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» хочет купить защитника «Торино» слухи
22:41 · Италия. Серия А
​«Слово - не воробей» - Бергоми беспощаден к Лукаку 3
22:17 · Италия. Серия А
У Роналдиньо снова проблемы с законом - его обвиняют в мошенничестве
21:40 · Россия. Премьер-лига
«Болонья» хочет взять Николсона в аренду слухи
20:12 · Германия. Бундеслига
​Азмун переходит в «Рому» после звонка Моуринью
18:59 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» и «Удинезе» обсуждают трансфер Бету Гомеша
18:26 · Англия. Премьер-лига
​Сапата интересен клубу АПЛ из Лондона
17:46 · Италия. Серия А
«Ювентус» хочет понизить зарплату Ругани
16:57 · Россия. Премьер-лига
Губерниев: «Я бы на месте Головина и Миранчука поехал в сборную»
16:20 · Италия. Серия А
​Санчес возвращается в «Интера» 1
Все новости
Рекомендуем