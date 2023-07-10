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Чемпионат Италии. Серия А

Погба может заработать 300 млн евро в Саудовской Аравии слухи

10 Июля 2023 • 01:46 Комментировать
Удинезе
...
Ювентус
20.08 19:00

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба получил невероятное предложение из Саудовской Аравии.

В воскресенье итальянские СМИ сообщили о появлении француза в тренировочном центре «Аль-Иттихада» – причины визита не уточнялись. По информации T.V., Погба прибыл в Саудовскую Аравию для контрактных переговоров: «Аль-Иттихад» предложил футболисту трёхлетний договор с зарплатой в 100 млн евро в год. Таким образом, хавбек заработает 300 млн евро, если согласится на переход.

Поль Погба связан с «Ювентусом» контрактом, рассчитанным до 2026 года. В прошедшем сезоне 30-летний игрок появился на поле десять раз, отметившись одним результативным пасом.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Аль-Иттихад Поль Погба трансферы футбола - лето 2023
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