Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба получил невероятное предложение из Саудовской Аравии.

В воскресенье итальянские СМИ сообщили о появлении француза в тренировочном центре «Аль-Иттихада» – причины визита не уточнялись. По информации T.V., Погба прибыл в Саудовскую Аравию для контрактных переговоров: «Аль-Иттихад» предложил футболисту трёхлетний договор с зарплатой в 100 млн евро в год. Таким образом, хавбек заработает 300 млн евро, если согласится на переход.

Поль Погба связан с «Ювентусом» контрактом, рассчитанным до 2026 года. В прошедшем сезоне 30-летний игрок появился на поле десять раз, отметившись одним результативным пасом.