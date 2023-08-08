Спортивный директор «Интера» рассказал, что думает о Лукаку

Пьеро Аузилио, занимающий должность спортивного директора «Интера», ответил на вопрос о Ромелу Лукаку.

Бельгиец провёл прошлый сезон в цветах «нерадзурри» на правах аренды. Миланский клуб рассчитывал вернуть в свои ряды форварда, принадлежащего «Челси», однако тот неожиданно сделал выбор в пользу «Ювентуса», в который может перейти уже совсем скоро.

«Предательство Лукаку? Мне всё равно», – заявил Аузилио, отвечая на вопрос о несостоявшемся возвращении 30-летнего футболиста.

Ромелу Лукаку, напомним, может отправиться в «Ювентус» в обмен на Душана Влаховича, при этом «Челси» доплатит «старой синьоре» порядка 30-35 млн евро.