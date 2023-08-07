Кьеза хочет остаться в «Ювентусе», несмотря на интерес других клубов

Нападающий туринского «Ювентуса» Федерико Кьеза хочет остаться в своей команде, несмотря на интерес со стороны ряда других клубов. По информации от журналиста Николо Скиры, итальянец не намерен покидать «старую синьору» в это трансферное окно.

Источник сообщает, что футболист по ходу этого лета был интересен таким клубам, как «Астон Вилла», «Ньюкасл» и «Аль-Ахли» Джидда. Несмотря на это, Кьеза хочет остаться в Турине.

Напомним, контракт Кьезы с «Ювентусом» истекает через два года. Если нападающий останется, то уже осенью может возобновить переговоры с клубом о новом соглашении.