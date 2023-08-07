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Чемпионат Италии. Серия А

Кьеза хочет остаться в «Ювентусе», несмотря на интерес других клубов

07 Августа 2023 • 09:43 Комментировать
Удинезе
...
Ювентус
20.08 21:45

Нападающий туринского «Ювентуса» Федерико Кьеза хочет остаться в своей команде, несмотря на интерес со стороны ряда других клубов. По информации от журналиста Николо Скиры, итальянец не намерен покидать «старую синьору» в это трансферное окно.

Источник сообщает, что футболист по ходу этого лета был интересен таким клубам, как «Астон Вилла», «Ньюкасл» и «Аль-Ахли» Джидда. Несмотря на это, Кьеза хочет остаться в Турине.

Напомним, контракт Кьезы с «Ювентусом» истекает через два года. Если нападающий останется, то уже осенью может возобновить переговоры с клубом о новом соглашении.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Федерико Кьеза трансферы футбола - лето 2023
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