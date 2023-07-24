Аллегри назвал цель «Ювентуса» на новый сезон

Рулевой «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал, какие цели стоят перед командой в новом сезоне.

В минувшей кампании туринцы финишировали седьмыми в Серии А (с учётом штрафа в десять очков) и не смогли завоевать ни одного кубкового трофея, вылетев на стадии полуфинала в Лиге Европы и Кубке Италии.

«Мы должны стремиться вернуться в Лигу чемпионов – такова наша цель. Игра в Европе очень важна для нас и наших доходов.

В нашем составе много молодых игроков, которые впечатляюще провели прошлый сезон, и от них мы можем ждать ещё одного шага вперёд в новой кампании. Сейчас нам нужно работать и оставаться предельно сосредоточенными, чтобы наилучшим образом стартовать в Серии А», – заявил в интервью La Gazzetta dello Sport Аллегри.