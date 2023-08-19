Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Бонуччи не заявлен на Серию А

19 Августа 2023 • 15:37 Комментировать
Удинезе
...
Ювентус
1 4.50 X 3.55 2 1.83
20.08 21:45

Защитник Леонардо Бонуччи отсутствует в заявочном листе «Ювентуса» на чемпионат Италии. Ранее, в июле, опытный футболист был отстранён от работы с первой командой – Массимилиано Аллегри на него не рассчитывает. Вероятно, Бонуччи сменит клубную прописку до закрытия летнего трансферного окна.

Леонардо Бонуччи 36 лет, специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают футболиста в 1,5 миллиона евро. За «Ювентус» Бонуччи провёл 502 официальных матча, в которых записал на свой счёт 37 голов и 10 результативных передач на партнёров.

В первом туре Серии А «Ювентус» сыграет против «Удинезе» 20 августа.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Леонардо Бонуччи
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
УДИНЕЗЕ ЮВЕНТУС
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
19.08.23 в 19:30
Эмполи Эмполи
Верона Верона
2.30 3.25 3.30
Видео
19.08.23 в 19:30
Фрозиноне Фрозиноне
Наполи Наполи
8.50 5.10 1.35
Видео
19.08.23 в 21:45
Дженоа Дженоа
Фиорентина Фиорентина
3.40 3.35 2.20
Видео
19.08.23 в 21:45
Интер Милан Интер Милан
Монца Монца
1.38 5.00 8.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 19 Августа
15:37 · Италия. Серия А
Бонуччи не заявлен на Серию А
15:18 · Россия. Премьер-лига
Агент Войводы опроверг переговоры с «Локомотивом»
15:10 · Германия. Бундеслига
«Бавария» готова продать Павара, но «Интер» должен удовлетворить финансовые требования
14:58 · Италия. Серия А
​«Наполи» не получил компенсацию за Спаллетти
14:24 · Италия. Серия А
Малиновский – игрок «Дженоа» эксклюзив
13:56 · Германия. Бундеслига
«Милан» хочет купить экс-нападающего «Зенита»
12:42 · Италия. Серия А
Буффон назвал топ-3 фаворитов Серии А
11:14 · Италия. Серия А
Дибала: «Уход из «Ювентуса» был сильным ударом, там я чувствовал себя как дома»
11:04 · Англия. Премьер-лига
Лукаку отказался переходить в команду Моуринью
10:39 · Италия. Серия А
«Фиорентина» хочет избавиться от Кокорина 1
10:19 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» готов купить защитника «Торино»
10:04 · Италия. Серия А
Алекс Сандро всё ещё может покинуть «Ювентус»
08:15 · Италия. Серия А
Буффон назвал лучшего вратаря в истории футбола 1
07:55 · Италия. Серия А
Индзаги признался, что разочарован решением Лукаку
05:02 · Италия. Серия А
У Салемакерса появились варианты в Испании
Все новости
Рекомендуем