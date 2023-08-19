Бонуччи не заявлен на Серию А

Защитник Леонардо Бонуччи отсутствует в заявочном листе «Ювентуса» на чемпионат Италии. Ранее, в июле, опытный футболист был отстранён от работы с первой командой – Массимилиано Аллегри на него не рассчитывает. Вероятно, Бонуччи сменит клубную прописку до закрытия летнего трансферного окна.

Леонардо Бонуччи 36 лет, специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают футболиста в 1,5 миллиона евро. За «Ювентус» Бонуччи провёл 502 официальных матча, в которых записал на свой счёт 37 голов и 10 результативных передач на партнёров.

В первом туре Серии А «Ювентус» сыграет против «Удинезе» 20 августа.