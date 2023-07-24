Аллегри рассказал о текущем состоянии Погба

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поведал о физической форме полузащитника Поля Погба.

Из-за постоянных травм французский футболист провёл всего десять матчей за весь прошлый сезон. К началу новой кампании 30-летний игрок также подходит не в лучших кондициях.

«Не думаю, что смогу рассчитывать на Погба в двух ближайших товарищеских матчах. Он стремительно набирает форму, но почти не тренировался в общей группе, поэтому нам нужно быть осторожными. Мы не должны допустить того, что произошло в прошлом году.

Во время пробежек я вижу, что Погба уже лучше, но нам придётся подождать не менее месяца, прежде чем он снова сможет играть», – цитирует La Gazzetta dello Sport Аллегри.