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Чемпионат Италии. Серия А

Аллегри рассказал о текущем состоянии Погба

24 Июля 2023 • 02:47 Комментировать
Удинезе
...
Ювентус
20.08 21:45

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поведал о физической форме полузащитника Поля Погба.

Из-за постоянных травм французский футболист провёл всего десять матчей за весь прошлый сезон. К началу новой кампании 30-летний игрок также подходит не в лучших кондициях.

«Не думаю, что смогу рассчитывать на Погба в двух ближайших товарищеских матчах. Он стремительно набирает форму, но почти не тренировался в общей группе, поэтому нам нужно быть осторожными. Мы не должны допустить того, что произошло в прошлом году.

Во время пробежек я вижу, что Погба уже лучше, но нам придётся подождать не менее месяца, прежде чем он снова сможет играть», – цитирует La Gazzetta dello Sport Аллегри.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри Поль Погба
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