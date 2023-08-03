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Чемпионат Италии. Серия А

Артур рассказал, почему присоединился к «Фиорентине»

03 Августа 2023 • 21:39 Комментировать
Дженоа
...
Фиорентина
19.08 21:45

Полузащитник «Фиорентины» Артур Мело, арендованный у «Ювентуса», высказался о недавнем переезде.

«Фиалки» одолжили 26-летнего бразильца у туринского клуба до конца сезона-2023/24 с возможностью выкупа.

«Я очень обрадовался, когда появился вариант с «Фиорентиной». Я не знал Винченцо Итальяно лично, но видел матчи команды, и мне нравился футбол, который ставит тренер. «Фиорентина» здорово выглядела в прошлом сезоне.

После разговора с тренером я был на 100% уверен в правильности этого шага. Здесь отличные условия, и я горю желанием себя проявить», – цитирует Football Italia хавбека.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Фиорентина Артур Мело Винченцо Итальяно
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