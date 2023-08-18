«Ювентус» не отказался от идеи подписания Берарди

Вингер «Сассуоло» Доменико Берарди намерен перебраться в «Ювентус».

У 29-летнего футболиста возникло напряжение с руководством «Сассуоло», о чём стало известно ранее. В настоящий момент Берарди тренируется отдельно от команды, ожидая известий о трансфере в «Ювентус», однако клубы далеки от договорённости. Несмотря на сведения о том, что «старая синьора» не сделала приемлемого предложения по футболисту до истечения крайнего срока, трансфер всё ещё возможен, докладывает TMW. До конца месяца туринцы попробуют достичь компромисса с «нероверди».

Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость Доменико Берарди в 18 млн евро.