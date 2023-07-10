Будущее Погба решится в ближайшие часы: игрок раздумывает над невероятным предложением

Футболист «Ювентуса» Поль Погба ещё не решил, где продолжит карьеру.

Как недавно стало известно, саудовский «Аль-Иттихад» предложил полузащитнику трёхлетний контракт с зарплатой в 100 млн евро в год. По данным инсайдера Джанлуки да Марцио, в настоящий момент Погба не принял окончательного решения относительно своего будущего. Ожидается, что француз даст ответ в ближайшие часы.

«Ювентус» не станет удерживать 30-летнего игрока, если тот согласится на переезд в Саудовскую Аравию. Ранее итальянская пресса сообщала о намерении Поля Погба остаться в туринском клубе на предстоящий сезон.