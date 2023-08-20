«Удинезе» - «Ювентус»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1

В рамках первого тура чемпионата Италии по футболу «Удинезе» принимает «Ювентус».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Удинезе - Ювентус
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Протокол игры
|2'Кьеза Федерико (0:1)
Сильвестри Марко•Перес Неуэн•Бийол Яка•Кабаселе Кристиан•Эбоселе Фести•Саррага Ойер•Уолас Соуза•Ловрич Санди•Камара Ассан•Товен Флорьян•Гомеш Бету
Щесны Войцех•Данило Луис•Бремер Глейсон•Алекс Сандро•Веа Тимоти•Миретти Фабио•Локателли Мануэль•Рабио Адриен•Камбьясо Андреа•Влахович Душан•Кьеза Федерико
20 августа. Стадион "Дачия-Арена" (Удине).
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