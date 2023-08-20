Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Удинезе» - «Ювентус»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1

20 Августа 2023 • 21:15 Комментировать
Удинезе
0:1
Ювентус
1 4.00 X 3.40 2 2.08
1-й тайм

В рамках первого тура чемпионата Италии по футболу «Удинезе» принимает «Ювентус».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Удинезе0:1Ювентус
 2'Кьеза Федерико (0:1)
Сильвестри МаркоПерес НеуэнБийол ЯкаКабаселе КристианЭбоселе ФестиСаррага ОйерУолас СоузаЛоврич СандиКамара АссанТовен ФлорьянГомеш Бету
Запасные: Самарджич ЛазарКамара ЭтьенГессанд АксельПейчич ДавидJoao Ferreira2Земура ДжорданКина ДомингушСаксесс ИсаакСоуса ВивальдоЛукка ЛоренцоJoel MalusaSamuel NwachukwuПьяна ЭдоардоАбанква ДжеймсАке Марли
Щесны ВойцехДанило ЛуисБремер ГлейсонАлекс СандроВеа ТимотиМиретти ФабиоЛокателли МануэльРабио АдриенКамбьясо АндреаВлахович ДушанКьеза Федерико
Запасные: Ругани ДаниэлеАйлинг СамуэльЙылдыз КенанНиколусси Кавилья ХансПинсольо КарлоКостич ФилипФаджоли НиколоХуйсен ДинМилик АркадиушГатти ФедерикоПогба ПольПерин МаттиаСоуле МатиасМаккенни Уэстон
20 августа. Стадион "Дачия-Арена" (Удине).
Текстовая трансляция 
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Удинезе
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
УДИНЕЗЕ ЮВЕНТУС
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Сассуоло Сассуоло
Аталанта Аталанта
0
2
4.10 3.90 1.84
Видео
Окончен
Рома Рома
Салернитана Салернитана
2
2
1.54 4.20 6.60
Видео
15 мин
Лечче Лечче
Лацио Лацио
0
0
3.70 3.50 2.05
Видео
15 мин
Удинезе Удинезе
Ювентус Ювентус
0
1
3.95 3.45 2.01
Видео
21.08.23 в 19:30
Торино Торино
Кальяри Кальяри
1.65 3.80 5.50
Видео
21.08.23 в 21:45
Болонья Болонья
Милан Милан
4.05 3.45 1.95
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 20 Августа
21:35 · Италия. Серия А
«Рома» создала уйму моментов, но едва не проиграла «Салернитане»
21:31 · Италия. Серия А
«Аталанта» вырвала победу в матче с «Сассуоло»
21:15 · Италия. Серия А
«Удинезе» - «Ювентус»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
20:47 · Нидерланды. Эредивизие
«Фейеноорд» интересуется аргентинским талантом «Ювентуса» слухи
20:39 · Италия. Серия А
Белотти прервал 31-матчевую серию без голов за «Рому» в Серии А
19:00 · Италия. Серия А
«Сассуоло» - «Аталанта»: прямая трансляция, составы, онлайн
15:52 · Англия. Премьер-лига
Ориги может вернуться в АПЛ
15:33 · Италия. Серия А
Журналист из Флоренции: «Не думаю, что у Кокорина есть будущее в «Фиорентине» эксклюзив
12:43 · Италия. Серия А
​«Болонья» - «Милан»: прогноз на матч чемпионата Италии – 21 августа 2023
08:49 · Италия. Серия А
Мхитарян оценил полузащиту «Интера»
05:40 · Италия. Серия А
Маццарри может сменить уволенного Черчесова в «Ференцвароше»
03:12 · Италия. Серия А
«Лацио» намерен подписать недавнюю трансферную цель «Интера»
01:49 · Италия. Серия А
Пирло: «Мне жаль Бонуччи» 1
01:19 · Италия. Серия А
Симоне Индзаги: «В «Интере» меняются игроки, но принципы остаются»
19 Августа
23:49 · Италия. Серия А
Лаутаро в 13-й раз за пять лет забил 2+ гола в матче Серии А – чаще это делали только Роналду и Иммобиле
Все новости
Рекомендуем