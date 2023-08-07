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«Ювентус» начиная с марта находился в контакте с Лукаку

07 Августа 2023 • 11:53 Комментировать
Челси
...
Ливерпуль
13.08 18:30

Туринский «Ювентус» давно начал работу по трансферу нападающего Ромелу Лукаку, права на которого пока принадлежат лондонскому «Челси». Издание La Gazzetta dello Sport утверждает, что «старая синьора» находится в контакте с бельгийцем начиная с марта, когда футболист ещё защищал цвета миланского «Интера».

Напомним, «нерадзурри» хотели выкупить Лукаку из аренды на постоянной основе, но узнав о том, что Лукаку вёл переговоры с «Ювентусом», руководство миланского клуба отказалось от услуг Ромелу.

Бельгиец всё ещё интересен «Ювентусу», но его трансфер возможен только в том случае, если команду покинет Душан Влахович. «Старая синьора» рассматривает вариант с обменом серба на Лукаку с доплатой со стороны «Челси». Сделка пока смотрится маловероятной.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ювентус Ромелу Лукаку трансферы футбола - лето 2023
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