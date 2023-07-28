«Челси» просит «Ювентус» ускорить принятие решения по Лукаку

Лондонский «Челси» обсуждает с «Ювентусом» переход нападающего Ромелу Лукаку.

Туринский клуб остаётся главным претендентом на бельгийца после решения «Интера» прекратить попытки вернуть игрока. Как отмечает инсайдер Альфредо Педулла, в четверг представители «Челси» и «Ювентуса» провели новую встречу по делу Лукаку, и представители «синих» попросили боссов «старой синьоры» как можно скорее принять итоговое решение. В «Ювентусе» готовы подписать 30-летнего форварда в случае продажи Душана Влаховича.

Интерес к Ромелу Лукаку также проявляет саудовский «Аль-Хиляль», однако сам футболист предпочитает продолжить карьеру в Европе.