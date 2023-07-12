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«Ювентус» нашёл замену Влаховичу в АПЛ слухи

12 Июля 2023 • 00:31 Комментировать
Борнмут
...
Вест Хэм
12.08 17:00

Нападающий «Вест Хэма» Джанлука Скамакка заинтересовал «Ювентус».

Недавно в СМИ появились известия о возможном переходе Душана Влаховича в «ПСЖ». По информации Sky Sport, «Ювентус» определил Скамакку в качестве потенциального сменщика серба. Руководство туринцев уже изучает возможность подписания 24-летнего форварда сборной Италии, однако конкретные шаги будут предприняты лишь в случае продажи Влаховича.

Ранее сообщалось об интересе к Джанлуке Скамакке со стороны «Милана» и «Ромы». Напомним, что прошлым летом «Вест Хэм» купил игрока у «Сассуоло» за 36 млн евро. Итальянец провёл 27 матчей за «молотобойцев», записав себе в актив восемь забитых мячей.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Вест Хэм Душан Влахович Джанлука Скамакка трансферы футбола - лето 2023
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