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Директор «Интера» рассказал о проблемах в переговорах по трансферу Самарджича

16 Августа 2023 • 01:39 Комментировать
Интер Милан
...
Монца
19.08 21:45

Спортивный директор «Интера» Пьеро Аузилио высказался о затянувшихся переговорах по полузащитнику Лазару Самарджичу.

«Нерадзурри» были очень близки к подписанию 21-летнего игрока «Удинезе», о чём сообщалось в начале месяца, однако переход по-прежнему не состоялся.

«Слухи о проблемах в переговорах правдивы и имеют основания, – рассказывает Аузилио, цитируемый инсайдером Фабрицио Романо. – На прошлой неделе мы достигли договорённости о трансфере с «Удинезе», но затем многое изменилось со стороны самого Самарджича», – заявил спортивный директор «Интера».

Сумма возможного трансфера Лазара Самарджича оценивалась в 15 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Удинезе Пьеро Аузилио Лазар Самарджич трансферы футбола - лето 2023
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