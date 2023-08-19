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Директор «Сассуоло»: «Берарди не перейдёт в «Ювентус»

19 Августа 2023 • 01:47 Комментировать
Сассуоло
...
Аталанта
1 3.55 X 3.65 2 2.02
20.08 19:30

В «Сассуоло» прокомментировали переговоры с «Ювентусом» по трансферу Доменико Берарди.

29-летний вингер хочет пополнить ряды «старой синьоры», однако клубам так и не удалось согласовать сделку.

«Берарди не будет продан в «Ювентус», – рассказывает директор «Сассуоло» Джованни Карневали. – Джунтоли так и не отправил предложения до крайнего срока, который истёк 17 августа. Меня это не устраивает. Мы хотели, чтобы это произошло, но «Ювентус» просто исчез. Теперь Берарди не продаётся», – цитирует инсайдер Фабрицио Романо функционера.

Трансферная стоимость Доменико Берарди, по оценке Transfermarkt, составляет 18 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Сассуоло Доменико Берарди Джованни Карневали трансферы футбола - лето 2023
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