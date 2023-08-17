Костич интересен клубам из Англии, Германии и Саудовской Аравии

Защитник туринского «Ювентуса» Филип Костич с большой долей вероятности покинет свою команду этим летом. Напомним, серб перебрался в «старую синьору» лишь год назад из франкфуртского «Айнтрахта».

Как сообщает итальянское издание Tuttosport, 30-летний серб интересен клубам из Саудовской Аравии, Германии и Англии. Имена заинтересованных команд не сообщаются, но на футболиста есть достаточно большой спрос.

Костич закончил прошлый сезон в качестве лидера Серии А по количеству созданных моментов. В 37 матчах чемпионата Италии Филип отметился 3 голами и 8 результативными передачами.