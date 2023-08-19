Алекс Сандро всё ещё может покинуть «Ювентус»

Защитник туринского «Ювентуса» Алекс Сандро всё ещё может покинуть свою команду до конца трансферного окна. По информации от La Gazzetta dello Sport, несмотря на автоматическое продление контракта, бразилец сохраняет шансы на уход.

Источник сообщает, что агент Сандро в последнее время вёл переговоры с клубами из Саудовской Аравии, но пока ничего конкретного между сторонами нет.

Напомним, Сандро выступает за туринский «Ювентус» с лета 2015 года. За этот срок 32-летний Алекс выиграл со свой командой 5 чемпионских титулов Серии А. Его действующий контракт истекает в конце нынешнего сезона.