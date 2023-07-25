Защитник английского «Уотфорда» Кристиан Кабаселе стал игроком середняка Серии А – «Удинезе». О трансфере сообщает официальный портал нового итальянского клуба игрока. Бельгийский футболист связал себя с ним контрактом на два ближайших сезона.

Напомним, что Кабаселе выступал за «Уотфорд» с 2016 года, в общей сумме он провёл за «шершней» 166 матчей и оформил шесть забитых голов.

32-летний футболист является воспитанником бельгийского «Эйпена», также на протяжении карьеры он выступал за «Мехелен», «Лудогорец» и «Генк».

«Удинезе» в прошлом сезоне занял 12-е место в рамках Серии А, набрав 46 баллов.