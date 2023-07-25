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Англия. Чемпионшип

Кабаселе стал игроком «Удинезе» официально

25 Июля 2023 • 18:28 Комментировать
Удинезе
...
Ювентус
20.08 21:45

Защитник английского «Уотфорда» Кристиан Кабаселе стал игроком середняка Серии А – «Удинезе». О трансфере сообщает официальный портал нового итальянского клуба игрока. Бельгийский футболист связал себя с ним контрактом на два ближайших сезона.

Напомним, что Кабаселе выступал за «Уотфорд» с 2016 года, в общей сумме он провёл за «шершней» 166 матчей и оформил шесть забитых голов.

32-летний футболист является воспитанником бельгийского «Эйпена», также на протяжении карьеры он выступал за «Мехелен», «Лудогорец» и «Генк».

«Удинезе» в прошлом сезоне занял 12-е место в рамках Серии А, набрав 46 баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Удинезе Уотфорд Кристиан Кабаселе трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023
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УДИНЕЗЕ ЮВЕНТУС
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