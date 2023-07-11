Полузащитник «Ювентуса» согласился перейти в «Вест Хэм»

Хавбек «Ювентуса» Денис Закария готов продолжить карьеру в «Вест Хэме».

«Молотобойцы» готовы арендовать 26-летнего игрока с возможностью выкупа. Стоимость сделки оценивается в 21 млн евро, и в настоящий момент клубы близки к полной договорённости по условиям перехода, сообщает инсайдер Николо Скира. Отмечается также, что сам швейцарец уже дал своё согласие – он хочет перебраться в «Вест Хэм».

В прошедшем сезоне Денис Закария выступал на правах аренды за другой лондонский клуб – «Челси». В составе «синих» полузащитник провёл 11 матчей во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом.