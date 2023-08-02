Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Бонуччи прокомментировал решение Буффона завершить карьеру

02 Августа 2023 • 00:28 Комментировать
Парма
...
ФералпиСало
19.08 15:00

Центральный защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи отреагировал на известия об уходе Джанлуиджи Буффона из футбола.

45-летний вратарь «Пармы», проведший большую часть своей карьеры в «Ювентусе», в скором времени повесит перчатки на гвоздь.

«Ты всегда был и будешь лучшим. Я не могу подобрать слова, чтобы описать, насколько ты был хорош, чему научил меня, какую важную роль сыграл в моём становлении. Спасибо за всё», – написал в социальных сетях Бонуччи, недавно лишившийся капитанской повязки в «Ювентусе».

Джанлуиджи Буффон отыграл за туринский гранд 685 матчей. Также в его активе 176 поединков за национальную сборную Италии.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Парма Джанлуиджи Буффон Леонардо Бонуччи
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ПАРМА ФЕРАЛПИСАЛО
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 02 Августа
01:51 · Англия. Премьер-лига
Аллегри прокомментировал возможный обмен Влаховича на Лукаку
01:41 · Англия. Премьер-лига
Трансфер Хёйлунна в «Манчестер Юнайтед» должен быть оформлен в среду
00:52 · Англия. Премьер-лига
«Фулхэм» намерен перехватить трансферную цель «Ювентуса»
00:44 · Италия. Серия А
Ди Лоренцо: «Матчи с «Миланом» стали разочарованием»
00:35 · Италия. Серия А
​Ди Лоренцо: «Наполи» может выиграть и чемпионат, и Лигу чемпионов»
00:28 · Италия. Серия А
Бонуччи прокомментировал решение Буффона завершить карьеру
00:21 · Италия. Серия А
Лофтус-Чик: «Я в правильном месте»
00:12 · Англия. Премьер-лига
Кесси выбирает между двумя клубами
00:02 · Англия. Премьер-лига
Скамакка переходит в «Интер» слухи
01 Августа
23:26 · Англия. Премьер-лига
Влахович готов отказать клубам АПЛ и остаться в «Ювентусе»
22:49 · Италия. Серия А
«Интер» присматривается к Кейлору Навасу
22:36 · Англия. Премьер-лига
Аллегри связался с Лукаку 2
22:13 · Италия. Серия Б
Габбьядини попрощался с тифози «Сампдории»
22:02 · Англия. Премьер-лига
Балогун не хочет уходить в аренду, игрок попросил «Арсенал» снизить ценник
21:51 · Италия. Серия А
Стало известно, какую сумму «РБ Лейпциг» предложил «Лиону» за Люкебу слухи
Все новости
Рекомендуем