Бонуччи прокомментировал решение Буффона завершить карьеру

Центральный защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи отреагировал на известия об уходе Джанлуиджи Буффона из футбола.

45-летний вратарь «Пармы», проведший большую часть своей карьеры в «Ювентусе», в скором времени повесит перчатки на гвоздь.

«Ты всегда был и будешь лучшим. Я не могу подобрать слова, чтобы описать, насколько ты был хорош, чему научил меня, какую важную роль сыграл в моём становлении. Спасибо за всё», – написал в социальных сетях Бонуччи, недавно лишившийся капитанской повязки в «Ювентусе».

Джанлуиджи Буффон отыграл за туринский гранд 685 матчей. Также в его активе 176 поединков за национальную сборную Италии.