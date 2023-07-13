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Чемпионат Италии. Серия А

В «Ювентусе» определились с новым капитаном слухи

13 Июля 2023 • 21:55 Комментировать
Удинезе
...
Ювентус
20.08 19:00

Защитник Данило станет новым капитаном «Ювентуса».

Как неоднократно сообщалось, туринский клуб намерен расстаться с нынешним капитаном Леонардо Бонуччи, и уже в скором времени 36-летний футболист может быть выведен из состава. По информации журналиста Джованни Альбанезе, в «Ювентусе» уже решили, что капитанскую повязку в новом сезоне будет носить 31-летний Данило.

Бразильский футболист пополнил ряды «старой синьоры» в 2019 году, перебравшись из «Манчестер Сити». В общей сложности на счету центрального защитника, способного также сыграть на флангах, 163 поединка за «бьянконери» во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Леонардо Бонуччи Данило
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УДИНЕЗЕ ЮВЕНТУС
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