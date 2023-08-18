Лукаку отклоняет все предложения, игрок хочет перейти только в «Ювентус»

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку хочет перейти только в туринский «Ювентус» и не рассматривает другие варианты для продолжения карьеры. По информации от Tuttosport, бельгийский форвард до сих пор надеется, что «старая синьора» сможет оформить его трансфер до конца окна.

Лукаку интересен клубам из Саудовской Аравии, которые готовы удовлетворить требования «Челси» в размере 50 миллионов евро. Тем не менее, Ромелу хочет только в «Ювентус». Если итальянский клуб не сможет оформить сделку, у бельгийца ещё останется шанс переехать в Саудовскую Аравию, ведь в этой стране трансферное окно длится дольше, чем в Европе.