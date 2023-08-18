Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Лукаку отклоняет все предложения, игрок хочет перейти только в «Ювентус»

18 Августа 2023 • 10:01 Комментировать (1)
Вест Хэм
...
Челси
1 3.80 X 3.60 2 1.95
20.08 18:30

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку хочет перейти только в туринский «Ювентус» и не рассматривает другие варианты для продолжения карьеры. По информации от Tuttosport, бельгийский форвард до сих пор надеется, что «старая синьора» сможет оформить его трансфер до конца окна.

Лукаку интересен клубам из Саудовской Аравии, которые готовы удовлетворить требования «Челси» в размере 50 миллионов евро. Тем не менее, Ромелу хочет только в «Ювентус». Если итальянский клуб не сможет оформить сделку, у бельгийца ещё останется шанс переехать в Саудовскую Аравию, ведь в этой стране трансферное окно длится дольше, чем в Европе.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Ювентус Ромелу Лукаку трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ВЕСТ ХЭМ ЧЕЛСИ
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Betsik
18 Августа 2023 в 11:13
Афро-бельгиец уже целовал эмблему гобов и Аллегри заодно?
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
18.08.23 в 21:45
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
2.21 3.25 3.70
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 18 Августа
11:05 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» предложил 13 миллионов евро за Че Адамса
11:04 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Сити» - «Ньюкасл»: прогноз на матч чемпионата Англии – 19 августа 2023
11:00 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» покупает игрока «Аякса» за 41 миллион евро
10:52 · Англия. Премьер-лига
​«Тоттенхэм» - «Манчестер Юнайтед»: прогноз на матч чемпионата Англии - 19 августа 2023
10:48 · Англия. Премьер-лига
Лавия попрощался с фанатами «Саутгемптона»
10:32 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» близок к согласованию личных условий с Кудусом
10:26 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг убедил Павара перейти в «Манчестер Юнайтед», но трансфер заблокировал Магуайр
10:01 · Англия. Премьер-лига
Лукаку отклоняет все предложения, игрок хочет перейти только в «Ювентус» 1
09:54 · Англия. Премьер-лига
Экс-нападающий «Арсенала» Уолкотт завершил карьеру
09:51 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» хочет подписать полузащитника «Вулверхэмптона», речь не о Матеусе Нунесе
09:48 · Англия. Премьер-лига
Дзаньоло в шаге от трансфера в клуб АПЛ
09:43 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» хочет обменять Влаховича на Лукаку по финансовым причинам
09:35 · Англия. Премьер-лига
В сделке по переходу Канселу в «Барселону» наступили решающие дни
08:31 · Англия. Премьер-лига
Салах может стать одноклубником Бензема
07:57 · Англия. Премьер-лига
Клуб АПЛ предлагает 35 миллионов евро за одноклубника Головина
Все новости
Рекомендуем