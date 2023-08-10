Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Аллегри: «Мы не будем рисковать коленом Погба»

10 Августа 2023 • 00:21 Комментировать
Удинезе
...
Ювентус
20.08 21:45

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри не торопится возвращать в состав Поля Погба.

30-летний полузащитник продолжает восстановление после очередной травмы, из-за чего не может полноценно готовиться к новому сезону. По словам наставника «бьянконери», француза не стоит ждать на поле в ближайшее время: «Потребуется ещё месяц или около того, прежде чем Поль вернётся – возможно, и после этого он не сразу будет доступен для игры, а поначалу ограничится лишь появлением на скамейке запасных. Мы должны быть полностью уверены. Мы больше не можем рисковать его коленом», – высказался в интервью Sky Sport Аллегри.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри Поль Погба
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
УДИНЕЗЕ ЮВЕНТУС
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Августа
00:21 · Италия. Серия А
Аллегри: «Мы не будем рисковать коленом Погба»
00:14 · Италия. Серия А
Агент Арнаутовича высказался о будущем игрока на фоне слухов о переходе в «Интер»
09 Августа
23:27 · Англия. Премьер-лига
Дзаньоло с высокой вероятностью покинет «Галатасарай», интерес проявляют пять клубов слухи
22:47 · Италия. Серия А
Аллегри ответил на вопрос о шансах «Ювентуса» на чемпионство в Серии А
22:28 · Англия. Премьер-лига
«Челси» не планирует включать Влаховича в сделку по Лукаку
22:24 · Италия. Серия А
Пиоли не хочет отпускать Крунича в «Фенербахче»
22:13 · Италия. Серия А
Аллегри оценил перспективы Влаховича
21:43 · Италия. Серия А
Дзанетти: «Я очень доволен прогрессом Лаутаро»
21:38 · Италия. Серия А
Дзанетти назвал главное качество Симоне Индзаги
21:04 · Италия. Серия А
«Интер» снова раздумывает над вариантом с Арнаутовичем
20:41 · Италия. Серия А
«Монако» предложил 22 млн евро за Закарию – «Ювентус» хочет больше
20:40 · Италия. Серия А
Чуквуезе: «Верю в проект Пиоли»
20:21 · Италия. Серия А
«Милан» готов арендовать игрока «Базеля»
18:20 · Италия. Серия А
«Милан» и «Вердер» сошлись на 4 миллионах за Балло-Туре
18:04 · Италия. Серия А
Вьери: «Вижу «Милан» позади «Интера» и «Ювентуса»
Все новости
Рекомендуем