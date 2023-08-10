Аллегри: «Мы не будем рисковать коленом Погба»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри не торопится возвращать в состав Поля Погба.

30-летний полузащитник продолжает восстановление после очередной травмы, из-за чего не может полноценно готовиться к новому сезону. По словам наставника «бьянконери», француза не стоит ждать на поле в ближайшее время: «Потребуется ещё месяц или около того, прежде чем Поль вернётся – возможно, и после этого он не сразу будет доступен для игры, а поначалу ограничится лишь появлением на скамейке запасных. Мы должны быть полностью уверены. Мы больше не можем рисковать его коленом», – высказался в интервью Sky Sport Аллегри.