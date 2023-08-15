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Чемпионат Италии. Серия А

Артур Мело: «Я не особо хотел переходить в «Фиорентину»

15 Августа 2023 • 12:56 Комментировать
Удинезе
...
Ювентус
20.08 21:45

Полузащитник «Фиорентины» Артур Мело признался, что не горел желанием переходить в команду. Напомним, «фиалки» оформили трансфер бразильца на правах аренды с возможностью выкупа.

«Признаюсь честно, я не особо хотел переходить в «Фиорентину». Когда я тренировался с «Ювентусом», мне позвонил главный тренер Винченцо Итальяно. Он смог переубедить меня», – цитирует Артура La Nazione.

Прошлый сезон бразильский полузащитник провёл в аренде за английский «Ливерпуль», где большую часть поединков пропустил из-за травмы и ничем особенным не запомнился.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Фиорентина Артур Мело трансферы футбола - лето 2023
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