Артур Мело: «Я не особо хотел переходить в «Фиорентину»

Полузащитник «Фиорентины» Артур Мело признался, что не горел желанием переходить в команду. Напомним, «фиалки» оформили трансфер бразильца на правах аренды с возможностью выкупа.

«Признаюсь честно, я не особо хотел переходить в «Фиорентину». Когда я тренировался с «Ювентусом», мне позвонил главный тренер Винченцо Итальяно. Он смог переубедить меня», – цитирует Артура La Nazione.

Прошлый сезон бразильский полузащитник провёл в аренде за английский «Ливерпуль», где большую часть поединков пропустил из-за травмы и ничем особенным не запомнился.