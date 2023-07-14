«Ювентус» всерьёз рассматривает возможность продажи вингера Федерико Кьезы.

25-летний игрок находится не в лучших отношениях с главным тренером Массимилиано Аллегри, что может вынудить «Ювентус» принять трансферные предложения, если таковые поступят, информирует Corriere della Sera. На сегодняшний день наиболее серьёзный интерес к Кьезе проявляет «Астон Вилла», однако сам итальянец предпочитает перебраться в «Ньюкасл», который также не выбывает из гонки. Футболиста привлекает возможность сыграть в Лиге чемпионов в составе «сорок».

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Федерико Кьезы в 40 млн евро.