Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ювентус» готов продать Кьезу, интерес проявляют два клуба слухи

14 Июля 2023 • 21:05 Комментировать
Ньюкасл
...
Астон Вилла
12.08 19:30

«Ювентус» всерьёз рассматривает возможность продажи вингера Федерико Кьезы.

25-летний игрок находится не в лучших отношениях с главным тренером Массимилиано Аллегри, что может вынудить «Ювентус» принять трансферные предложения, если таковые поступят, информирует Corriere della Sera. На сегодняшний день наиболее серьёзный интерес к Кьезе проявляет «Астон Вилла», однако сам итальянец предпочитает перебраться в «Ньюкасл», который также не выбывает из гонки. Футболиста привлекает возможность сыграть в Лиге чемпионов в составе «сорок».

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Федерико Кьезы в 40 млн евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Ювентус Астон Вилла Федерико Кьеза трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
НЬЮКАСЛ АСТОН ВИЛЛА
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 14 Июля
21:14 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» включил Хендерсона и Фабиньо в список игроков, заявленных на предсезонный сбор
21:05 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» готов продать Кьезу, интерес проявляют два клуба слухи
20:58 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» по-прежнему намерен продлить контракт Уокера
20:50 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» интересуется Кейном слухи
20:14 · Англия. Премьер-лига
Льорис не будет готовиться к новому сезону с «Тоттенхэмом» официально
19:05 · Англия. Премьер-лига
Ндиайе близок к переходу в «Марсель»
18:53 · Англия. Премьер-лига
«Фиорентина» и «Вулверхэмптон» интересуются Артуром
18:41 · Англия. Премьер-лига
«Кристал Пэлас» и «Фулхэм» могут подписать Адамса
18:18 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрока «Манчестер Сити» Менди признали невиновным в изнасиловании
17:32 · Англия. Премьер-лига
Три европейских гранда нацелились на Павара слухи
17:27 · Англия. Премьер-лига
​Тимбер стал игроком «Арсенала» официально
15:39 · Англия. Премьер-лига
«Галатасарай» обратился к «Манчестер Юнайтед» за полузащитником
15:32 · Англия. Премьер-лига
​УЕФА наказал «Барселону» и «Манчестер Юнайтед»
15:26 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» может заменить Уокера игроком «Баварии»
15:19 · Англия. Премьер-лига
Трансфер Хендерсона в «Аль-Иттифак» ещё нельзя считать завершённым
Все новости
Рекомендуем