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Аллегри делает всё возможное для перехода Лукаку в «Ювентус»

06 Августа 2023 • 23:22 Комментировать
Челси
...
Ливерпуль
13.08 18:30

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прилагает максимальные усилия для приглашения нападающего Ромелу Лукаку.

Бельгиец должен покинуть «Челси» до закрытия трансферного окна, на что рассчитывают все стороны, однако «Ювентусу» ещё предстоит согласовать с лондонцами условия сделки. По обновлённой информации журналиста Николо Скиры, наставник «старой синьоры» продолжает делать всё от себя зависящее, чтобы трансфер состоялся. Аллегри поддерживает связь с 30-летним форвардом по телефону. Тренер хочет, чтобы руководство любой ценой добилось прихода игрока.

Частью сделки по трансферу Ромелу Лукаку в «Ювентус» может стать Душан Влахович.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ювентус Массимилиано Аллегри Ромелу Лукаку трансферы футбола - лето 2023
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