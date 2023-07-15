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Лукаку готов перейти в «Ювентус», «Интер» раздражён поведением игрока

15 Июля 2023 • 00:30 Комментировать (1)
Челси
...
Ливерпуль
13.08 18:30

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку может оказаться в «Ювентусе», а не в «Интере».

«Нерадзурри» планировали заключить сделку по бельгийцу, однако игрок перестал поддерживать связь с клубом на фоне заинтересованности со стороны «Ювентуса», докладывает инсайдер Джанлука ди Марцио. Руководство «Интера» крайне недовольно поведением форварда и может выйти из переговоров, если ситуация не изменится в ближайшее время.

Отмечается, что «Ювентус» готов заплатить «Челси» 37,5 млн евро плюс 2,5 млн в виде бонусов, однако предложение станет актуальным лишь в случае продажи Душана Влаховича. Сам Лукаку заинтересован в переезде в Турин, но не торопится принимать окончательное решение.

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ЧЕЛСИ ЛИВЕРПУЛЬ
Комментарии (1)
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ivan_petrenko95
15 Июля 2023 в 00:37
вся суть современного футбола. сегодня клялся в верности одному клубу, завтра готов перейти к конкурентам. если правда то фу.
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