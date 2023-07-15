Лукаку готов перейти в «Ювентус», «Интер» раздражён поведением игрока

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку может оказаться в «Ювентусе», а не в «Интере».

«Нерадзурри» планировали заключить сделку по бельгийцу, однако игрок перестал поддерживать связь с клубом на фоне заинтересованности со стороны «Ювентуса», докладывает инсайдер Джанлука ди Марцио. Руководство «Интера» крайне недовольно поведением форварда и может выйти из переговоров, если ситуация не изменится в ближайшее время.

Отмечается, что «Ювентус» готов заплатить «Челси» 37,5 млн евро плюс 2,5 млн в виде бонусов, однако предложение станет актуальным лишь в случае продажи Душана Влаховича. Сам Лукаку заинтересован в переезде в Турин, но не торопится принимать окончательное решение.