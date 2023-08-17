Обмен Лукаку на Влаховича по-прежнему возможен

«Челси» и «Ювентус» ещё могут договориться об обмене Ромелу Лукаку на Душана Влаховича.

На протяжении нескольких недель в прессе регулярно появлялись сведения о возможной сделке по обмену звёздных нападающих, однако в начале августа слухи утихли. Согласно обновлённой информации инсайдера Джанлуки ди Марцио, дело по-прежнему не закрыто. Клубы продолжают обсуждать сделку, и в ближайшие дни, как считает источник, состоится новый этап переговоров. «Ювентус» сохраняет серьёзный интерес к бельгийскому форварду, который не заинтересован в продолжении карьеры в «Челси».

По некоторым данным, «старая синьора» запрашивает у лондонцев около 30 млн евро в рамках сделки по обмену Лукаку на Влаховича.