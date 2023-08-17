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Чемпионат Италии. Серия А

Бонуччи хочет покинуть «Ювентус»

17 Августа 2023 • 15:03 Комментировать
Удинезе
...
Ювентус
20.08 21:45

Капитан и центральный защитник туринского «Ювентуса» Леонардо Бонуччи твёрдо решил, что хочет покинуть свою команду в оставшиеся дни трансферного окна. По информации от Sky Italia, в начале лета итальянец хотел остаться в команде Массимилиано Аллегри, но теперь думает уйти. По версии источника, вероятность последнего исхода сейчас составляет 99%.

Ранее Бонуччи был интересен другим клубам из итальянской Серии А. В последнее время 36-летнего ветерана связывали с римским «Лацио», но трансфер пока далёк от завершения.

У Леонардо остаётся год по контракту с «Ювентусом». За свою карьеру он выиграл 9 скудетто.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Леонардо Бонуччи трансферы футбола - лето 2023
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