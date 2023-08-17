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Чемпионат Италии. Серия А

Судьба перехода Берарди в «Ювентус» может решиться до субботы слухи

17 Августа 2023 • 02:23 Комментировать
Сассуоло
...
Аталанта
20.08 19:30

«Ювентус» надеется в ближайшее время оформить подписание вингера «Сассуоло» Доменико Берарди.

По сведениям итальянских ресурсов, туринцы уже согласовали условия контракта с 29-летним игроком, но пока не убедили руководство «Сассуоло». Согласно обновлённым данным журналиста Альфредо Педуллы, четверг и пятница могут стать ключевыми днями в сделке по трансферу Берарди. В настоящий момент предложение «Ювентуса» расходится с запросом «Сассуоло» примерно на 5-6 млн евро.

Доменико Берарди проводит в стане «нероверди» всю карьеру. В 2013 году футболист перешёл в «Ювентус», но, так и не дебютировав за «бьянконери», был выкуплен обратно двумя годами позднее.

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Ювентус Сассуоло Доменико Берарди трансферы футбола - лето 2023
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