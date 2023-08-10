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Лукаку всё ещё не теряет надежд перейти в «Ювентус»

10 Августа 2023 • 10:34 Комментировать
Челси
...
Ливерпуль
13.08 18:30

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку не теряет надежд перейти в это трансферное окно в туринский «Ювентус». Об этом сообщает итальянское издание Il Corriere dello Sport.

Напомним, недавно стало известно о том, что «Челси» не хочет обменивать Лукаку на нападающего «Ювентуса» Душана Влаховича. Такая сделка была единственной возможностью для Ромелу перебраться в Турин, так как у «старой синьоры» нет денег на отдельный трансфер. Ситуация может измениться, если «Ювентус» в оставшиеся дни трансферного окна продаст Влаховича.

«Челси» ранее требовал за Лукаку сумму в районе 50 миллионов евро. Бельгиец остаётся на радаре у клубов из Саудовской Аравии, но пока не хочет туда переезжать.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ювентус Ромелу Лукаку трансферы футбола - лето 2023
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