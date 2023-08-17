Щесны – об игроках, которые уехали в Саудовскую Аравию: «В жизни есть вещи ценнее денег»

Вратарь туринского «Ювентуса» Войцех Щесны заявил, что не собирается переезжать в Саудовскую Аравию. Также поляк высказался о футболистах, которые согласились на подобные переход.

«Я не много читаю о футболе в прессе. Я слышал, что некоторые игроки перебрались в Саудовскую Аравию. Я уважаю их решение, но думаю, в жизни есть вещи ценнее денег. Согласился бы я на подобный переход? У меня есть очень много денег. Предпочитаю сложные вызовы. Новый сезон и достижение целей с «Ювентусом» сейчас является главной целью, которую я могу перед собой поставить», – цитирует 33-летнего Щесны Tvp Sport.