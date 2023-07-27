«Ювентус» подпишет защитника «Валенсии»

Центральный защитник «Валенсии» Факундо Гонсалес близок к переходу в «Ювентус».

20-летний футболист пока не дебютировал за первую команду «летучих мышей», однако уже привлёк внимание статусных клубов. Фаворитом в борьбе за Гонсалеса является «Ювентус», почти договорившийся о трансфере, докладывает инсайдер Фабрицио Романо. Сам центрбек молодёжной сборной Уругвая готов продолжить карьеру в составе «старой синьоры».

Факундо Гонсалес провёл 21 матч за национальную команду Уругвая в возрастной категории до 20 лет. Трансферная стоимость молодого защитника оценивается порталом Transfermarkt в 1 млн евро.