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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» подпишет защитника «Валенсии»

27 Июля 2023 • 22:21 Комментировать
Севилья
...
Валенсия
11.08 22:30

Центральный защитник «Валенсии» Факундо Гонсалес близок к переходу в «Ювентус».

20-летний футболист пока не дебютировал за первую команду «летучих мышей», однако уже привлёк внимание статусных клубов. Фаворитом в борьбе за Гонсалеса является «Ювентус», почти договорившийся о трансфере, докладывает инсайдер Фабрицио Романо. Сам центрбек молодёжной сборной Уругвая готов продолжить карьеру в составе «старой синьоры».

Факундо Гонсалес провёл 21 матч за национальную команду Уругвая в возрастной категории до 20 лет. Трансферная стоимость молодого защитника оценивается порталом Transfermarkt в 1 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Валенсия Ювентус трансферы футбола - лето 2023 Факундо Гонсалес
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СЕВИЛЬЯ ВАЛЕНСИЯ
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