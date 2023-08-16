Погба почти восстановился после травмы

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба близок к возвращению в строй.

30-летний француз, как недавно рассказывал рулевой Массимилиано Аллегри, вряд ли сможет помочь команде в первых официальных матчах нового сезона. Несмотря на это, по данным GetFootballNewsItaly, хавбек почти набрал оптимальную физическую форму. Не исключён вариант, при котором игрок окажется в заявке на поединок первого тура Серии А против «Удинезе», однако такой сценарий считается маловероятным. Встреча состоится 20 августа.

Поль Погба пропустил из-за травм значительную часть прошлого сезона, появившись на поле всего в десяти матчах.