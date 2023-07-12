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«Ювентус» нацелился на Окафора

12 Июля 2023 • 01:28 Комментировать
Удинезе
...
Ювентус
20.08 19:00

Нападающий «Ред Булл Зальцбурга» Ноа Окафор попал в список трансферных интересов «Ювентуса».

Туринский клуб совсем скоро может потерять Душана Влаховича, в приобретении которого заинтересован «Пари Сен-Жермен», и 23-летний швейцарец считается одной из возможных замен сербу. Как стало известно авторитетному инсайдеру Джанлуке ди Марцио, «старая синьора» внимательно следит за ситуацией с Окафором, чей контракт с «Ред Булл Зальцбургом» истекает в следующем году.

Стоимость Ноа Окафора оценивается порталом Transfermarkt в 20 млн евро. В сезоне-2022/23 футболист записал на свой счёт десять забитых голов и пять результативных передач в 32 матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Ред Булл Зальцбург трансферы футбола - лето 2023 Ноа Окафор
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