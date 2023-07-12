«Ювентус» нацелился на Окафора

Нападающий «Ред Булл Зальцбурга» Ноа Окафор попал в список трансферных интересов «Ювентуса».

Туринский клуб совсем скоро может потерять Душана Влаховича, в приобретении которого заинтересован «Пари Сен-Жермен», и 23-летний швейцарец считается одной из возможных замен сербу. Как стало известно авторитетному инсайдеру Джанлуке ди Марцио, «старая синьора» внимательно следит за ситуацией с Окафором, чей контракт с «Ред Булл Зальцбургом» истекает в следующем году.

Стоимость Ноа Окафора оценивается порталом Transfermarkt в 20 млн евро. В сезоне-2022/23 футболист записал на свой счёт десять забитых голов и пять результативных передач в 32 матчах.